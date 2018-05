Peter Jackson está evaluando entrar el mundo de los superhéroes

La agenda de Peter Jackson como director ha estado particularmente libre en los últimos años, desde el término de la trilogía "El Hobbit" en 2014. Esto, no obstante, cambiaría en el futuro cercano pues el neozelandés podría entrar al mundo de los superhéroes con DC Comics.

Según reportó el portal The One Ring en Twitter, el director y su equipo se están pensando sus nuevos proyectos y las opciones, especula, están entre "retornar a la Tierra Media con Amazon o en el Universo Extendido de DC".

El medio The Playlist precisa que en el primer caso se trata de serie de televisión sobre el universo de El Señor de los Anillos que realizará Amazon, proyecto que contará con cinco temporadas y un presupuesto de mil millones de euros.

Respecto a una eventual producción de DC Comics, en tanto, el medio apunta que posiblemente será secuela de Superman.

Si bien por ahora son solo rumores de The One Ring, un portal de fanáticos del mundo tolkeniano, éste es conocido por haber dado noticias importantes sobre el cineasta en el pasado.

Decisions are being made by Peter Jackson and his NZ crew:



Return to Middle-earth with Amazon, or play in the DC Universe? pic.twitter.com/tjF7B0PSAX