Presidente de la Academia desmintió denuncias por acoso sexual

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, John Bailey, negó las acusaciones de acoso sexual en su contra recibidas a mediados de marzo, calificándolas de "falsas".

"Aunque ha habido casos bien documentados de personas en esta industria que no tratan a las mujeres con respeto, yo no soy una de ellas", escribió Bailey en una carta al personal de la Academia, según información de Hollywood Reporter.

El presidente de la Academia estaba siendo investigado por la misma entidad por denuncias de "mala conducta sexual en su comportamiento".

En la carta calificaba como "falsos" los informes difundidos por los medios, agregando que "solo han servido para empañar mi carrera de 50 años".

Además indica que hubo una "queja con nombre único" que involucraba tocar inapropiadamente mientras estaba en una camioneta de transporte en un plató de una película, donde Bailey niega categóricamente el reclamo y dijo que "eso no sucedió".

Un comité de la Academia comenzó a investigar este hecho, en esa ocasión no se hizo ningún comentario, indicando que "interfería con el proceso de revisión".

"He apoyado a mujeres a lo largo de mi carrera y me alienta la efusión de apoyo que he recibido de numerosas mujeres con las que he trabajado", sentenció Bailey.