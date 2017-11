Ridley Scott eliminó por completo a Kevin Spacey de su próxima película

Tras las diversas denuncias de acoso y abuso sexual contra el actor Kevin Spacey, su carrera ha tenido bastantes problemas, siendo sacado de Netflix y la serie "House of Cards".

Ahora se suma la decisión que tomaron el director Ridley Scott, Dan Friedkin y Bradley Thomas de Imperativa Entertainment, quienes decidieron eliminar por completo al intérprete de "Belleza Americana" de la película "All the Money In The World", según informaron en exclusiva desde Deadline.

En la cinta del director de "Alien", Spacey interpretó a J Paul Getty, personaje clave d de un filme que ya se grabó al completo e incluso se presentó en diversos trailers.

Christopher Plummer será el encargado de reemplazar al rol del protagonista de "House of Cards", donde se espera que comiencen lo antes posibles un nuevo proceso de filmación.

A pesar de esto, Ridley Scott pretende igualmente lanzar la cinta el próximo 22 de diciembre.