Fijan fecha de preventa para "Star Wars: The Last Jedi"

El proceso de preventa de entradas para "Star Wars: The Last Jedi" comenzará un mes antes de su estreno en salas, según anunciaron las cadenas de cine del país.

Desde el próximo miércoles 15 de noviembre se podrán adquirir los tickets para el octavo episodio de la saga cinematográfica.

La cinta debutará el próximo 14 de diciembre en Chile, un día antes de su llegada a Estados Unidos.

"Star Wars: The Last Jedi" continuará los sucesos mostrados en "The Force Awakens" y estará protagonizada por Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver y John Boyega.

Además, será la segunda entrega de la trilogía ordenada por Disney.

