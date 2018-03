"The Sopranos" regresará con una precuela en el cine

Es la gran noticia que ronda en los portales estadounidenses, y es que se confirmó que "The Sopranos" regresará con una película.

Esta producción será una precuela situada en la década de 1960 e incluirá a los padres de Tony Soprano.

Como informaron los portales, David Chase (creador de la serie) junto a Lawrence Konner, co-escribió un guión que fue adquirido por New Line Cinema.

Respecto a su título, este sería "The Many Saints of Newak" y se enfocaría en una histora previa de lo que se vio en las seis temporadas de la serie. El conflicto entre la comunidad italiana y afroamericana es el principal argumento.

Además de los padres de Tony Soprano, otro personaje que aparecerá en la película es su tío Junior.