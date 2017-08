Warner Bros. planea película de orígenes para "The Joker"

Cuando el universo de DC Comics en el cine aún tambalea con resultados no del todo auspiciosos, descontando el éxito de "Wonder Woman", Warner Bros. ahora planea un nuevo spin off derivado de las viñetas que por años han albergado a "Batman", se trata de una película de orígenes para "The Joker".

La tarde de este martes ya son múltiples los medios especializados estadounidenses que indican que el proyecto es real y que Todd Phillips ("The Hangover") se encuentra asociado a su desarrollo en términos de guión y, tal vez, para que lo dirija.

En materia de la creación del libreto Phillips contará con la ayuda de Scott Silver, responsable de la escritura para "8 mile".

A eso se suma otra figura relevante de la industria cinematográfica que trabajará en el proyecto: Martin Scorsese, convocado para oficiar como productor. Pero THR publicó que ese es un acuerdo que dista de concretarse.

Warner Bros. así planea ampliar el universo DC colgándose de personajes que terminen uniendo las entregas entre sí, sin importar la continuidad de los proyectos. Con ello en mente, "The Joker" ha marcado presencia no solo en las películas de "Batman" sino que también en "Suicide Squad".

Estas películas derivadas operarán en un nivel diferente de presupuesto y también en un tiempo diferente. The Hollywood Reporter indicó que la de "The Joker" tendrá lugar en Ciudad Gótica a principios de los ochentas, por ejemplo.