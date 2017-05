Actrices de "Stranger Things" y "The X-Files", presentes en Comic Con Chile

Una nueva edición de la Comic Con comenzó este viernes en Chile con la participación de las actrices Millie Bobby Brown, de la serie "Stranger Things", y Laurie Holden, famosa por su papel en "The X-Files".

Ambas artistas se mostraron entusiastas de firmar los autógrafos que le pidan los "cosplayers", jóvenes que se disfrazan de sus personajes de ficción favoritos, tanto del mundo del cómic, del cine y de los videojuegos,

Otros invitados son los ilustradores Darío Brizuela, Carlos Valenzuela y Bart Sears, este último destacado por su trabajo para Marvel, DC Comics, Image Comics, Dark Horse Comics y Valiant Comics.

Para los fanáticos de los videojuegos habrá una zona especial, con los juegos Street Fighter V, Tekken Tag Tournament 2, The King of Fighters XIV, Injustice 2, FIFA 17, Call of Duty: Infinite Warfare y League of Legends.

Según los organizadores del evento, las personas que disfrutan del mundo de las historietas tendrán la oportunidad de conocer a sus artistas y las últimas novedades de este circuito hasta el próximo domingo.