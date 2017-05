Laurie Holden confesó que le tiene miedo a las películas de terror

Laurie Holden, actriz de "The Walking Dead", está en Chile desde el virnes en el marco de la séptima versión de la Comic Con Chile 2017, que se desarrolla en Espacio Riesgo hasta el domingo.

Entre sus actividades, la actriz, directora, modelo y activista norteamericana, realizó una rueda de prensa donde confesó que "no me gusta ver películas de terror. Me dan miedo". Y luego de reflexionar unos segundos, agregó: "la verdad es que no es agradable ver morir a mis amigos en escena".

Holden contó que sigue en contacto con los actores y actrices de "The Walking Dead" porque, como ellos, vive en Nueva York y se reúnen mucho para compartir y hablar de la serie y otras cosas.

La actriz protagonizará una serie de acciones más, principalmente vinculadas con los fans que visitan la convención y que, además, podrán disfrutar de otra gran cantidad de atracciones.