Malaimagen congeló su participación en The Clinic

El dibujante Malaimagen anunció que congelará su participación en el diario The Clinic hasta el este medio solucione los conflictos con sus trabajadores tras las denuncias del recién conformado sindicato.

"A través de estas líneas quiero manifestar mi público apoyo al Sindicato The Clinic en la lucha por su dignidad y derechos laborales que llevan con The Clinic, y por lo mismo he decidido congelar mi participación en dicho medio, como una forma de hacer presión ante sus justas demandas", escribió en su cuenta de Facebook.

Malaimagen añadió que "la historieta que sale publicada en la revista de este jueves, por tanto, es mi última colaboración en The Clinic hasta que el conflicto termine en favor de sus trabajadores/as y sus demandas hayan sido escuchadas".

Hace una semana, el Sindicato de Trabajadores de The Clinic, "Firme junto al pueblo", denunció un conjunto de "malas prácticas" laborales registradas al interior de la empresa, además de la inexistencia de "condiciones mínimas" que den garantías para el normal desempeño de sus tareas.

Es por eso que el mismo diario, en una publicación en su edición web, detalló "ha solicitado una mediación colectiva a la Dirección del Trabajo, para abordar la situación que se ha producido entre el medio y algunos de sus colaboradores".