Rafael Araneda: El país cambió y hay que hacerse cargo de los cambios

Los animadores del Festival de Viña del Mar, Rafael Araneda y Carolina de Moras, junto al director del certamen, Alex Hernández, y la alcaldesa de la ciudad jardín, Virginia Reginato, realizaron la tradiciomale evaluación al término de un nuevo certamen.

Araneda destacó los cambios que ha vivido el festival, asegurando que "el país cambió y hay que hacerse cargo de los cambios y la sociedad cambio y el mundo cambió".

"Todas estas cosas así como del pasado, el jurado cacho, el artista cacho, la lucha de egos dejarla a un lado, hacia el pasado, hemos tratado de darle una mirada más de futuro, más de equipo, más de cómo se maneja hoy día el mundo, transversal y eso es un aprendizaje, una forma de trabajar", dijo.

Araneda añadió que "qué bueno que podamos crecer, poner el acento ahí, nos hemos equivocado en otras cosas donde no debemos poner el acento pero en un plano de derribar las características setenteras de las que se disfrutaran".

Por su parte, Alex Hernández señaló que "nosotros también hemos ido cambiando, más respeto por el Festival de Viña, es un festival que tiene casi 60 años, no puedes venir aquí a poner las reglas, que es un evento que ha lanzado artistas al mundo, entonces si no te vas a sumar, no vengas y es así de corta".

"Y lo bonito no es solo la evolución de los artistas y los públicos, sino que de las comunicaciones, esta conversación hace cinco años atrás hubiese sido ocuta, nos hubiésemos ocultado, nosotros hubiésemos ocultado que un artista hubiese dicho 'Sabes que no me gustaría que los animadores entren' porque claro era un drama hace cinco años decirlo abiertamente y ahora lo decimos abiertamente".

"El artista que no quiere participar de la fiesta a juicio nuestro, no viene y así de corta porque es una fiesta y así espero que siga siendo", dijo.

Este es el último año de la licitación que volvió a unir a Viña con Chilevisión y se volverá a ir a concurso público para determinar qué canal se hace cargo los próximos cuatro años del Festival de Viña del Mar.