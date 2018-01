Alta sintonía marcó la rutina de Rodrigo Villegas en Olmué

Prometió una rutina fresca y no falló en la promesa, ya que Rodrigo Villegas se presentó en el Festival de Olmué con la necesidad de sorprender. Y lo hizo, conquistando al Patagual.

Desde sus primeras historias donde se burlaba de él mismo, los asistentes no pararon de reír, lo cual aprovechó el comediante para explotar esa faceta.

La presentación de Villegas también coquistó a los televidentes, desde las 00:08 a las 00:46 su rutina marcó 15,6 puntos, superando a Chilevisión (10,7), Mega (6,5) y Canal 13 (4,7).

Además, consiguió un peak de 17 puntos, lo que lo transformó en lo más visto en ese momento.

"La rutina de Viña la deje ahí y no la haré más. Es una cábala y también por el respeto al público no me gusta repetir los chistes", señaló después de su presentación.

Por su parte, sostuvo que estaba un poco inquieto al principio pero se fue soltando, pensando en la diversidad de asistentes que habían, como seguidores de Santaferia y los Gipsy Kings. "Ganarse a un público tan disperso siempre es complicado y se pudo hacer", cerrar.