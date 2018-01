Edo Caroe marcó peak de sintonía en el Festival de Olmué

El comediante Edo Caroe se anotó con la sintonía más alta del Festival del Huaso de Olmué 2018 gracias a su presentación en la segunda jornada del certamen.

El humorista fue el encargado de abrir la velada con una rutina menos ácida a las que acostumbra a realizar. Pese a ello Caroe logró promediar 17,7 puntos de rating con un peak de 21, superando a la presentación de Felipe Avello.

En el mismo horario de su show, Mega marcó 12,2; Canal 13 6,0 y Chilevisión 4,9.

Edo Caroe estuvo en el escenario por cerca de una hora con una presentación que se dividió en dos partes: una con su habitual rutina humorística y otra con algunos trucos de magia.

"Estuvo bien, la gente participó y lo pasó bien. Con eso me quedo hasta ahora. Mañana revisaré la rutina... o quizás no. Pero lo pasé bien, sobre todo en la parte de la magia", dijo Caroe tras bajarse del escenario.

Pese a las buenas cifras, su desempeño no fue tan bien recibido en redes sociales. Muchos criticaron la supuesta suavidad de los chistes y el ritmo narrativo.

"La primera vez no pude dedicar tanto tiempo a la magia y ahora sí, me sentí más cómodo. Había que arriesgarse a hacerlo", reflexionó.

El comediante, que se había presentado en el mismo escenario hace tres años, puntualizó que en esta oportunidad "había más presión, más expectativa de la gente, pero uno va cambiando el humor. Quizás algunos esperaban algo parecido a lo de hace tres años, pero como son propuestas distintas, son desafíos distintos y así hay que afrontarlos".

Sin embargo, el comediante fue ampliamente aplaudido por el público del Patagual.

Edo CAROE muy fome!!! Creo que no se preparó para nada.... qué pena. #OlmueTVN #Olmue #olmue2018 #TodosEnOlmue

Quien no ha visto los Show de Edo Caroe no sabe lo que dice... no es que esté fome... censurado si #TodosEnOlmue