Felipe Avello arrasó con su rutina en el Festival de Olmué

Un exitoso debut tuvo el comediante Felipe Avello en el Festival del Huaso de Olmué, hasta donde llegó con una rutina cargada de anécdotas personales.

A punta de chistes el periodista logró conquistar tanto al público del Patagual como a los televidentes en sus casas, ya que TVN logró liderar durante su presentación.

Entre las 23:53 y las 00:29 horas, el canal estatal promedió 16,6 unidades con un peak de 19, dejando atrás a Mega con 12,3; C13 con 6,9 y CHV con 6,5.

"Para mí era un desafío porque era primera vez que me presentaba ante tanta gente. Había tenido experiencia en los últimos años haciendo shows, pero nunca ante tanta gente. Busco leer el público, pero cuando hay 5 mil personas no se puede leer a todos", dijo "El Pez" a Cooperativa.

Además, la rutina de Avello fue ampliamente comentada en redes sociales, donde se posicionó como uno de los temas más comentados incluso antes de que iniciara su espectáculo.

Esta es la primera presentación del ex "SQP" en un festival televisado. Anteriormente había dado luces de su estilo en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red. "En general hago cosas super suaves. Ahora en el stand up son más subidos de tono, pero me gusta ser más suave para sorprender. De repente es más subversivo y el desafío es mayor", destacó.

El resultado de su presentación en el Patagual lo motiva de cara al futuro: "Mi historia les gustó y eso me motiva a seguir haciéndola y pensar en escenarios más grandes. Antes me había cerrado a esa posibilidad. Pero ahora veo que funcionó así".