BuzzFeed destacó trabajo de Natalia Valdebenito en Netflix

Natalia Valdebenito se encuentra en el mejor momento de su carrera: presentó una gira nacional durante el verano, cuenta con shows agotados en el Teatro Oriente y dispone de dos rutinas en Netflix. A esto, se suma el reconocimiento que le hizo el portal estadounidense BuzzFeed, quienes la nombraron como una de las mujeres que están haciendo de la plataforma de streaming un lugar mejor.

Valdebenito destaca junto a otras 15 mujeres, donde también aparecen Mariana Chenillo (directora "Club de Cuervos"), Melissa Rosenberg (creadora de "Jessica Jones"), Tina Fey (cerebro tras "Unbreakable Kimmy Schmidt"), Laverne Cox (Sophia Burnett en "Orange is The New Black"), Robin Wright ("House of Cards"), entre otras.

"Es súper halagador y al mismo tiempo me da una emoción desbordante estar tan cerca de mujeres que admiro por su trabajo. Esto lo he conseguido trabajando duro, por lo mismo me siento muy orgullosa de mí y de mi equipo. Estoy feliz que después de años en la comedia pueda conseguir que me vean desde afuera con respeto. Es mucho más de lo que planee, pero también parte de un objetivo súper claro; que mi trabajo lo vean y escuchen la mayor cantidad de personas", comentó la comediante en conversación con Cooperativa.cl.

"Sin Miedo", su último espectáculo, anunció nuevas funciones en el Teatro Oriente, las cuales tendrán lugar los próximos 12,13 y 14 de abril. Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket y sus precios van desde los $10.000 (Platea Alta) hasta los $20.000 (Preferencial) sin cargo por servicio.