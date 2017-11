A los 72 años falleció la cantante argentina María Martha Serra Lima

Tras una complicada operación para poder seguir caminando, falleció a los 72 años la cantante argentina María Martha Serra Lima.

Según informaron los medios trasandinos, como Clarín, a principios de octubre la artista se había realizado dos intervenciones quirúrgicas por su problema en la espina dorsal.

Diversas complicaciones para poder caminar la tenían bastante mal, informó en ese entonces su productora HPU International Production Llc.

"O me opero o no camino más, esa es la verdad. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo", dijo.

Nacida en Argentina y radicada en Estados Unidos, María Martha Serra Lima se hizo conocida en 1980 gracias a la canción "Dudo lo que pasa (qué es lo que tiene él)", la cual logró un rotundo éxito.

Otras canciones que lograron gran renombre fueron "Los enamorados", "Soy lo prohibido", "Cenizas", "Usted" y "Cosas de la vida".

Tras radicarse en Estados Unidos, llegó a presentarse en el Madison Square Garden en Nueva York.

El pasado 31 de mayo de este año, Maria Martha Serra Lima se presentó e Chile en el Teatro Nescafé de las Artes con una celebración de sus 40 años de carrera.