Acusan a Residente por discriminación en su nuevo tema

El cantante René Pérez Joglar, más conocido como Residente, fue denunciado recientemente por discriminación. La acusación habría llegado por parte de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), quienes atribuyen a la canción "Mis disculpas" palabras "referidas a la discapacidad en general y al autismo y el síndrome de Down en particular a modo de burla e insulto".

"Tirarte a ti es como abusar de un inválido", "Los tengo cabeceando como niños autistas" y "Mis rimas son síndrome de Down, son anormales" son las frases que han desatado la polémica. La ASDRA detallan que la primera oración "se pone a las personas con discapacidad en una posición de víctimas al naturalizarlas como objeto de abuso sexual y no como personas con derechos sexuales y reproductivos como los de cualquiera".

En el comunicado, la organización explica que "Desde el modelo social de la discapacidad entendemos que toda la población es diversa y que aquello definido como normal o anormal es producto de una construcción social que tiende a segregar a algunas personas".

El ex Calle 13 utilizó su cuenta personal de Twitter para realizar sus descargos, donde expuso su punto de vista respecto a la canción:

Ser un niño autista y"cabecear" no es un insulto, es una realidad, nuestra realidad. Se lo dice uno diagnosticado con TDAH y con 25 grammys — Residente (@Residente) 19 de mayo de 2017

Mis rimas son fuertes, especiales,fuera de este mundo por eso son sindrome down,anormales,lo más grande.No es la palabra si no la intención https://t.co/iRg9pFZtrO — Residente (@Residente) 23 de mayo de 2017

Luego de un intercambio de comentarios a través de la red social, el cantante mandó un afectuoso saludo a la institución, con la que espera limar asperezas en su próxima visita a Argentina.

Gente, todos somos anormales. La etiqueta la establecen ustedes buscando insultos donde no los hay. Porque voy a querer insultar mis rimas? https://t.co/Zgo88lvEXb — Residente (@Residente) 24 de mayo de 2017