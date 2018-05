Arctic Monkeys estrenó nuevo álbum después de 6 años

Fueron 6 años de silencio, con el disco "AM" como baluarte de los Arctic Monkeys. Eso hasta ahora, porque han sacado un nuevo álbum.

Los británicos regresan al ruedo con su sexto trabajo llamado "Tranquility Base Hotel + Casino", conformado por 11 canciones.

Alex Turner, el frontman de la agrupación, comparó en NME este álbum con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", el debut en 2006.

"No puedo afirmar exactamente por qué, pero lo he dicho mucho últimamente. Está situado en un lugar completamente diferente, obviamente, pero hay algo en las letras que me recuerdan a ese tipo de escritura. Estoy tentado a decir que tiene algo que ver con lo franco que es. Creo que eso es algo de lo que estaba intentado huir, y tal vez regresé a ello", sostuvo.

En su página oficial de Youtube se pueden escuchar estos 11 temas de "Tranquility Base Hotel + Casino".