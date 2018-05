El rapero estadounidense Childish Gambino, alias de Donald Glover en esta parte de la industria, estrenó video para el hit "This Is America". La canción formará parte de su nueva producción, la cual aún no cuenta con título ni fecha de publicación. En el clip se puede ver a Glover frente a diversas situaciones caóticas, donde el mensaje de violencia policial contra la comunidad negra se hace evidente.