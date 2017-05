Esposa de Cornell culpó a las drogas del suicidio del cantante

Tras la confirmación del suicidio del cantante Chris Cornell, la familia del músico indicó que las drogas podrían haberlo llevado a tomar la drástica y sorpresiva decisión.

Según TMZ, la última conversación entre el ex Audioslave y su esposa Vicky Cornell fue después del show que dio Soundgarden este miércoles en Detroit. Allí conversaron acerca de lo que harían de cara al festivo Memorial Day, que se celebra el último lunes de mayo.

Durante la charla telefónica, la mujer notó que la voz del cantante estaba algo rasposa y le consultó qué pasaba. "Puede que me haya tomado uno o dos Ativan extras", le dijo Cornell.

Es por eso que la familia del autor de "Can't Change Me" cree la decisión de suicidarse no la tomó completamente consciente. "Si es que Chris se quitó la vida, no sabía qué es lo que estaba haciendo. Drogas u otras sustancias pueden haber afectado sus acciones", dijeron mediante un comunicado.

De acuerdo a la agencia AP, el abogado Kirk Pasich confirmó que el vocalista contaba con una receta para acceder a este medicamento.

El Ativan es un fármaco de alta potencia utilizado como sedante, relajante muscular, ansiolítico y amnésico.

Este jueves se confirmó que Cornell se suicidó por asfixia, aunque durante esta jornada serán reveladas las pruebas toxicológicas, las cuales serán clave para corroborar la versión de su familia.