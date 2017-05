Estrellas de la música y el cine despidieron a Chris Cornell

Este viernes 26 de mayo se realizó el funeral de Chris Cornell, el músico estadounidense de Soundgarden y Audioslave, fallecido el pasado 17 de mayo y que había sido cremado.

Sus restos fueron enterrados en el cementerio Hollywood Forever de Los Angeles, California. En la ceremonia privada estuvieron su viuda, Vicky, su hija Toni (12), y amigos como el baterista Matt Cameron y el bajista Kim Thayil, de Soundgarden.

Con temas de Soundgarden de fondo, llegaron al camposanto los actores James Franco, Christian Bale y Josh Brolin; los miembros de Jane’s Addiction, Perry Farrell y Dave Navarro; el ex Nirvana Krist Novoselic, y Tom Morello, de Rage Against the Machine y Audioslave.

Otros músicos que se hicieron presentes fueron el rockero británico Billy Idol; el músico de The Eagles, Joe Walsh; el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins; el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington; y viuda de Kurt Cobain, Courtney Love.

El epitafio de Cornell es breve y sencillo: "La voz de nuestra generación y un artista para toda la vida". Descansa al lado de otro grande de la música, Johnny Ramone.