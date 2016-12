El mundo de la música reacciona al fallecimiento de George Michael

Luego de que su representante confirmara la muerte del cantante británico George Michael, el mundo del espectáculo expresó su pesar a través de las redes sociales.

Fue Sir Elton John uno de los que se mostró más afectado, con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram: "Estoy profundamente impactado. Perdí a uno de mis amigos más queridos y amables, quien tenía el alma más generosa y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y todos sus fanáticos", escribió el británico que colaboró con Michael en la canción "Don't let the sun goes down on me".

Por su parte, el actor Ricky Gervais calificó la noticia como "increíble", mientras que la presentadora de TV Ellen DeGeneres expresó "estoy muy triste. Él tenía un talento brillante".

Los grupos Duran Duran y Garbage también entregaron sus condolencias y el animador James Corden dijo "he amado a George Michael desde que puedo recordar. Fue una inspiración absoluta, siempre adelantado a su tiempo", recordando también su canción "Praying for Time".

I am in deep shock. I have lost a beloved friend - the kindest, most generous soul and a brilliant artist. My heart goes out to his family and all of his fans. @GeorgeMichael #RIP Una foto publicada por Elton John (@eltonjohn) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 3:24 PST

Ugh. George Michael. 💔 — Garbage (@garbage) December 25, 2016

I've loved George Michael for as long as I can remember. He was an absolute inspiration. Always ahead of his time. — James Corden (@JKCorden) December 25, 2016

George Michael wrote Praying for Time 25 years ago but I truly believe it's message means more now than ever. https://t.co/f03zlWYbLa — James Corden (@JKCorden) December 25, 2016

Is this year over yet? Too many people are passing away. Rest In Peace, George Michael. ☹️ — William Shatner (@WilliamShatner) December 25, 2016

I just heard about my friend @GeorgeMichael's death. He was such a brilliant talent. I'm so sad. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 25, 2016

Unbelievable.

RIP George Michael. — Ricky Gervais (@rickygervais) December 25, 2016

2016 - loss of another talented soul. All our love and sympathy to @GeorgeMichael's family. pic.twitter.com/3h4xqEDXR9 — Duran Duran (@duranduran) December 25, 2016

Rest with the glittering stars, George Michael. You've found your Freedom, your Faith. It was your Last Christmas, and we shall miss you. — George Takei (@GeorgeTakei) December 25, 2016

So sorry to hear of the passing of George Michael. My prayers and condolences go out to his family, friends and fans. — Gloria Gaynor (@gloriagaynor) December 25, 2016

other than a global pop phenom, George Michael was one of the true British soul greats. alot of us owe him an unpayable debt. bye George xx — Mark Ronson (@MarkRonson) December 25, 2016