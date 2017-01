Hermano de Jorge González: Es un alivio que deje los escenarios

Marco Antonio González, hermano del ex líder de Los Prisioneros, Jorge González, aseguró en Una Nueva Mañana que es un "alivio" para la familia que el músico haya decidido retirarse de los escenarios.

"Para nosotros es un alivio como familia que él deje las actuaciones en vivo, no quiere decir que deje la música porque la emoción de un evento tan grande como un estadio lleno, para nosotros como familia y en base a su salud, es peligroso", dijo en Una Nueva Mañana.

Gonzalez añadió que "nosotros estamos preocupados de la persona, no del artista y por lo tanto ahora es un alivio para nosotros que él no tenga que estar subiendo por una oscuridad, por unas tarimas y sea asistido por personas que quizás no sepan cómo tomarlo y se puede accidentar".

"Es mejor que él ahora se dedique a lo que él sabe hacer muy bien que es música y también a escribir, porque siempre le gustó escribir", añadió.