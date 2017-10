Cradle of Filth volverá a Chile en marzo del 2018

Los ingleses de Cradle of Filth regresarán a Chile el próximo 20 de marzo para presentarse en el Teatro La Cúpula. La agrupación llegará a promocionar su más reciente disco "Cryptoriana – The seductiveness of decay" (2017), el duodécimo de su carrera.

Liderados por Dani Filth, el sexteto viene por tercera vez en su historia a mostrar su propuesta, la cual surgió dentro de la oleada de black metal sinfónico de los años 90, donde marcaron un contrapunto respecto de los grupos que dominaban en ese entonces.

La mezcla de estilos e influencias, además de la siniestra atmósfera que propuso Cradle of Fitlh desde discos esenciales como "Dusk and her embrace" (1996) y "Cruelty and the beast" (1998), les dio el status de ser una de las entidades más vanguardistas y escabrosas de todo el circuito.

"Cryptoriana – The seductiveness of decay" es el más reciente largaduración, un trabajo que ha tenido una excelente recepción de parte de la crítica y el público. La formación actual la completan Martin "Marthus" Škaroupka (batería), Daniel Firth (bajo), Marek "Ashok" Šmerda (guitarra), Richard Shaw (guitarra) y Lindsay Schoolcraft (voz y teclados).

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo 3 de noviembre a través del sistema PuntoTicket. Sus precios irán desde los $24.000 (Preventa 1) hasta los $32.000 (Normal).