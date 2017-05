Helloween sumó segundo show en Chile tras éxito en ventas

La legendaria banda de power metal Helloween volverá a Chile por partida doble. Después de agotar su primer show en tan sólo 26 horas, la producción del evento anunció un segundo concierto para el próximo 3 de noviembre en el mismo Teatro Caupolicán.

La legendaria formación de Helloween se logra tras la vuelta al vocalista Michael Kiske y al guitarrista y cantante Kai Hansen junto a sus compañeros Michael Wei-kath (guitarra) y Markus Grosskopf (bajo).

Esta alineación, que fue la que dejó para la historia los discos "Keeper of the seven keys" en sus dos partes, llega con una fiesta denominada "Pumpkins United" (Calabazas Unidas) y a ella se suma también la banda completa que ha seguido manteniendo en alto el nombre de Helloween en todos estos últimos años: el cantante Andi Deris, el guitarrista Sascha Gerstner y el baterista Dani Löble.

Las entradas ya se encuentran a la venta a tráves del sistema Ticketek. Los precios van desde los $36.000 hasta los $50.000 sin cargo por servicio.