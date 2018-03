Miembros de NSYNC volverán a reunirse

Los cinco ex miembros del grupo NSYNC volverán a reunirse en público. ¿La razón? La banda de pop recibirá su estrella en el paseo de la fama de Hollywood el próximo 30 de abril.

Hasta ahí llegarán Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick, quienes no se han juntado desde esa actuación en los MTV Video Music Awards de 2013.

La confirmación del reconocimiento llega a dos años desde que se hiciera el primer anuncio. La espera dio tiempo a que los fanáticos especularan sobre el futuro de NSYNC.

Sin embargo, en febrero pasado Lance Bass se encargó de dejar claras las cosas: "no tenemos planes ni de hacer nueva música ni de hacer una gira", expresó en Twitter.

De todas formas llegarán los cinco ex integrantes de NSYNC a recibir este importante galardón en Hollywood, ceremonia donde estarán acompañados de otros artistas como New Edition y New Kids on the Block, según informó Billboard.

Just to clarify. If people want to call the Walk Of Fame Star a "reunion" then fine, but we have no plans on making any new music or tour. 😜