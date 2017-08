Mike Patton sufrió accidente de tránsito y debió cancelar recital

El músico estadounidense Mike Patton sufrió un accidente automovilístico la noche del pasado lunes en Los Ángeles, California. Debido a lo acontecido, Dead Cross -su más reciente proyecto- debió cancelar el show que tenían programado para aquella jornada, alertando de la situación a los fans mientras estos se encontraban ya en el lugar.

Según informa el sitio Blabbermouth, el guitarrista Mike Crain y el baterista Dave Lombardo (Slayer) comentaron a la audiencia lo sucedido luego de que los teloneros terminaron su presentación: "Mike estuvo en un accidente. No es grave pero no puede estar aquí esta noche".

Los compañeros del otrora Faith no More, detallaron que "está herido" pero su estado no es grave. "En nombre de la banda, lo sentimos mucho", agregó el percusionista, quien además aseguró que el concierto será reagendado lo antes posible.

Dead Cross es una banda que mezcla el hardcore punk con la brutalidad del sonido metal. En la actualidad se encuentran promocionando su primera producción, la cual comparte nombre con la agrupación.

Dead Cross set cancelled. Mike Patton got into an accident pic.twitter.com/WUzuhULQHu — Rey Philip de Joya (@reydejoya) 22 de agosto de 2017