El día 22 de marzo se archivó mi causa por falta de pruebas. Más de 80 páginas con testimonios, pantallazos que demuestran su degeneración sexual online desde el año 2012, mi foto tomada el 2015 que evidencia los golpes recibidos, fotos de él desnudo, de su pene y las conversaciones sexuales con al menos otras 8 niñas que para la justicia no fueron suficientes para acreditar un delito. Esta persona está libre, con sus papeles limpios, próximo a viajar a Europa con su familia y listo para proceder de la misma manera una vez más pues la justicia lo ampara. Espero algún día esta justicia de hombres y para hombres también nos considere para que casos como el mío y tantos otros no queden impunes. Me queda la conformidad de haber hecho todo lo poco y nada que la ley permite en estos casos de violencia contra la mujer.

A post shared by Felicia Morales (@feliciamorales) on May 2, 2018 at 6:28am PDT