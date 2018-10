Martina Petric presentará este viernes su nuevo trabajo

Con elementos sensuales, suavidad, elegancia y romance, "Velvet", el primer larga duración de Martina Petric, tendrá su presentación oficial en el Anfiteatro del Museo de Bellas Artes.

La buena recepción de esta placa se celebrará en un concierto de lanzamiento, un show de larga duración que contará con banda completa, mostrando de forma íntegra las canciones que ya están disponibles en plataformas digitales.

"Velvet" surgió de la inquietud de hace unos años de la cantautora que, luego de su paso por diferentes bandas, se planteó sacar sus composiciones guardadas para convertirlas en un proyecto solista. "Siempre grababa maquetas y las dejaba guardadas, porque existía mucho pudor e inseguridad con la música que yo componía sola. A fines del 2015 le mostré un par de maquetas a René Roco, quien se convirtió inmediatamente en mi productor y con quien aprendí del potencial que tenían mis composiciones", señaló Martina.

Durante el periodo de producción, se publicaron los sencillos 'Got Me' y 'Never'. También va a lanzar el videoclip de "Balada 1", protagonizado por la actriz Javiera Díaz de Váldes.

Todas las canciones son de diferentes épocas, hay algunas del 2012, otras del 2016 y del 2017. A pesar de la distancia que existe entre las composiciones, todas mantuvieron una línea y una característica que las unía.

Las entradas para el concierto de lanzamiento de "Velvet" ya están disponible a través de sistema Passline con valores entre los $3.000 y $5.000.