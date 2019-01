"Tito" Fernández sacó la voz: Interpreté mal algunas señales

Por primera vez desde que salieron a la luz las denuncias en su contra, el cantautor "Tito" Fernández dio una entrevista en extenso en televisión donde se refirió a los hechos.

El artista estuvo en "Cada Día Mejor" de La Red, donde conversó con Alfredo Lamadrid sobre las acusaciones de acoso sexual y violación que varias mujeres hicieron en su contra y por las cuales debió declarar en Policía de Investigaciones.

El cantautor dijo que su "error" había sido "haber metido la cosa humana, personal, en algo que no tiene nada que ver (...) este es un error que cometí muy tonto y que estoy pagando muy caro".

"Me quedé sin trabajo, no me han llamado de ninguna parte ni me van a llamar. ¿Quién va a llamar a un violador?", siguió el músico, junto con aclarar que "aquí no hubo relaciones románticas que yo sepa. Yo interpreté mal algunas señales, seguramente. Pero ese fue mi gran error".

Además, detalló los encuentros con las mujeres. "Espero que se haga justicia, se diga que soy inocente y veremos qué pasa... lo único real es que yo tuve sexo con estas mujeres, más de una vez, en forma consensuada. Por eso lo hicimos varias veces, no una sola", aclaró.

Finalmente, Lamadrid le dio espacio para hablarle a la cámara. "En primer lugar, yo no soy un violador, no lo he sido, no lo soy, ni lo seré jamás. ¡Por favor, créanme!", comenzó.

Y luego, sentenció: "Estoy pasando por un momento muy malo, pero ustedes saben que tengo razón. No he hecho nada... Y estoy muy achacado por esta situación, y muchas gracias por haberme apoyado porque aquí es donde se conoce a la gente. Ahora no sé si volveré a cantar, yo creo que sí".