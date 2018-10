Noel Gallagher debutó en Concepción con enérgico show

Ante un activo público que repletó el Gimnasio Municipal de Concepción, Noel Gallagher, principal compositor y guitarrista de Oasis, se presentó por primera vez en la capital del Biobío la noche del martes con un show en el que revisó su influyente carrera con la banda británica y también con lo mejor de su historia solista.

La llegada de Gallagher a Concepción marcó un hito dentro de la cartelera nacional al tener a uno de los iconos del rock de las últimas tres décadas en esa ciudad, quizás la figura más importante del género que se haya presentado allí en formato solista.

Por ello la expectativa estaba alta en el recinto, que recibió de buena forma a López, el conjunto liderado por los ex Bunkers Álvaro y Gonzalo López, que en casi 40 minutos mostraron parte de su incipiente propuesta, con sus éxitos "Me voy" y "Lo que pudo ser", entre otros, además de recordar un tema de su anterior banda en la misma ciudad que los vio nacer.

Con puntualidad británica, Noel Gallagher's High Flying Birds apareció a las 21:30 horas en el escenario que tenía banderas de Chile y de Concepción, los primeros guiños locales que el oriundo de Manchester hizo durante los 100 minutos de presentación. En medio de "Holy Mountain", la segunda del show, Gallagher gritó en español "¡Hola, Concepción!", recibiendo de vuelta el fervor de los más de tres mil asistentes.

El primer tercio del concierto fue para su repaso solista, con "In the Heat of the Moment", "If I Had a Gun..." y "Dream On" como las más coreadas antes de que la desesperación de algunos fans por su pasado con Oasis se comenzara a demostrar con gritos que pedían temas del conjunto. Fue ahí cuando Gallagher dijo que veía muchos fanáticos de Oasis para regalar "Little by Little", éxito de 2002, y que tuvo la particularidad de tocarla junto a Gem Archer, su actual guitarrista de acompañamiento y que estuvo en la banda inglesa entre 1999 y 2009.

Más adelante vino "Supersonic", también de Oasis, un tema que no estaba en el setlist pero que Gallagher se animó a interpretar en una versión acústica junto al tecladista Mike Rowe. Desde ahí hubo más relajo, incluso para que el británico preguntara si le podían explicar qué pasó con Alexis Sánchez y por qué decidió irse al Manchester United, el rival de su equipo predilecto, Manchester City. "Lo arruinó todo por el maldito dinero", expresó.

"Whatever", "Half the World Away" y "Wonderwall" pusieron la cuota emotiva antes de cerrar la primera parte del show para luego volver con un mini set que incluyó "Go Let It Out" y "Don't Look Back in Anger", también de Oasis, y despedirse de su primera vez en Concepción con "All You Need Is Love" de The Beatles.

Gallagher se presenta este miércoles en Santiago para encabezar el festival Colors Night Lights. Tras ello, seguirá su periplo por Sudamérica con paradas en Argentina y Brasil.