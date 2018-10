Polémica envuelve a Ana Torroja por posible letra homofóbica de Mecano

Ana Torroja se desempeña como jurado en el programa español Operación Triunfo, donde una de las participantes quiso cambiar una letra de un tema de Mecano que consideró homofóbica pero la famosa intérprete niega haber autorizado la modificación.

Todo partió cuando a María y Miki, dos de los participantes del programa, se les asignó el tema "Quédate en Madrid" de Mecano. Allí, la joven afirmó que "he dicho que no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homofóbico".

Luego de solicitar el cambio, la directora de la Academia de Operación Triunfo, Noemí Galera, le dijo a María que había hablado con Torroja, jurado del programa. "Nos dice que Mecano siempre ha estado a favor de la diversidad sexual, y que el término 'mariconez' jamás lo han cantado como un insulto. En cualquier caso, que si vosotros queréis cambiar esa palabra que por favor no utilicéis 'gilipollez' y que sea 'estupidez'", le dijo a la participante.

Tras la emisión del programa, la propia Torroja salió a comentar el posible cambio. "Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo", partió la cantante.

Y luego afirmó: "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc".

"No confundamos insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería", explicó.

"Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra", sentenció la española.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

3. NO CONFUNDAMOS insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: “siempre los cariñitos me han parecido una mariconez”, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería, y en la frase siguiente dice: — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

“y ahora hablo contigo en diminutivo, con nombres de pastel”, es decir, que ahora esa persona se da cuenta de que está enamorada hasta las trancas y que utiliza esas expresiones que antes le parecían una bobada. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018