Portavoz criticó a los músicos nacionales que experimentan con el rap

El miembro del grupo Salvaje Decibel, Portavoz, utilizó su cuenta de Facebook para repasar a los artistas que mezclan diversos estilos musicales.

En el mensaje, el artista fue enfático en señalar que muchos no se escuchan bien al momento de rapear.

"Buena vola que los músicos nacionales mezclen distintos estilos musicales, que hagan salsa, reggaeton, trap y mezclen lo que quieran, pero por favor, no hagan rap porque les sale mal, pésimo y fingido, no saben rapear. Cantan bonito, sí, pero no saben rapear. Por ultimo inviten a un rapero o rapera para que haga esas partes en sus canciones y aventurillas musicales, pero no den vergüenza y no se truqueen. Con respeto. 10-4.", sostuvo.

Su mensaje generó fuerte repercusión en Facebook, con sus seguidores invitándolo a que dijera nombres.