Rapero vio el eclipse solar sin protección y tuvo que cancelar shows

Un momento tragicómico fue lo que protagonizó el rapero estadounidense Joey Bada$$, luego de que en su cuenta de Twitter asegurara haber mirado el eclipse solar sin protección en sus ojos.

"¿Estoy loco por haber mirado el eclipse de hoy sin lentes? Quede deslumbrado antes y después vi colores durante todo el día. Tampoco me morí", dijo en la red social.

Más tarde reforzó su postura y aseguró que "este no es el primer eclipse solar y estoy muy seguro de que nuestros ancestros no usaban cosas elegantes en los ojos. Además, estoy muy seguro de que no todos quedaron ciegos".

Sin embargo, horas después de su declaración, el rapero conocido también por su trabajo en "Mr. Robot" anunció la cancelación de tres conciertos en las ciudades de Cleveland, Chicago y Toronto "debido a circunstancias imprevistas".

Si bien no entregó más detalles, Joey Bada$$ siguió participando en Twitter y comenzó a retuitear los memes que se burlaban de él por haber ignorado a la ciencia.

Por el momento se desconoce su estado de salud, más allá de un mensaje suyo donde aseguró que estaba "viendo doble". De todas formas, la recomendación médica es no mirar directamente y sin protección hacia un eclipse solar, ya que podría ocasionar graves daños en la retina.

