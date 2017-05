Wisin lloró en programa de Don Francisco al recordar su fallecida hija

El reggaetonero Wisin visitó este miércoles "Don Francisco te invita", programa que conduce Mario Kreutzberger en la cadena Telemundo. En el espacio el artista recordó uno de los sucesos más dolorosos de su vida: la muerte de su pequeña hija producto del síndrome de Patau.

"Es un capítulo en mi vida que jamás pensé pasar. Siempre uno piensa que a nivel profesional te puede pasar cualquier cosa, pero cuando te toca tan de cerca a nivel personal, es un golpe bajo. Muchas cosas pasaron por mi mente. A veces creemos que podemos tener el control y que el dinero puede comprar todo y no es así. Estamos confundidos" comentó el intérprete de "Vacaciones", quien luego rompió en llanto.

Victoria, de un mes de vida, padecía una falla genética que afectaba al sistema nervioso y cardíaco. El ex compañero de Yandel aseguró que esta pérdida lo ayudó a dar un vuelco en su vida, alejándose del materialismo y volcándose a los seres queridos.

"Nos diagnosticaron que Victoria moriría durante el parto y no fue así. Pero también estaba esa incertidumbre de cuándo iba a fallecer. Salía del país con ese miedo de recibir esa llamada. Cuando sonaba el teléfono y era mi señora, decía: 'señor que no me diga que Victoria murió'" aseguraba afectado el artista.

Pero luego de la complicada etapa, el puertorriqueño supo emprender nuevamente el rumbo junto a su familia: "Lo afrontamos. Estábamos en Puerto Rico. Pude estar ahí en ese momento y pude afrontarlo con valentía, gracias a Dios".