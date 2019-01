Residente disparó contra el rap estadounidense y Kendrick Lamar

El puertorriqueño Residente criticó duramente al rap estadounidense y a la atención mediática que este estilo de música recibe por parte de la prensa y la Academia.

En entrevista con UMO TV, el ex Calle 13 aseguró que "los estadounidenses viven en su mundo, su mundito en donde ellos se creen el centro del mundo y donde ellos son los que se ganan los premios esos porque no saben, no se han dado cuenta que en Nigeria, lo más seguro, hay un rapero que les parte el culo a todos ellos".

"Yo te digo, que si yo hago un corillo de raperos en español, contra raperos de Estados Unidos les partimos el culo. Pero bien partido, en todo el sentido de la palabra", agregó el cantante.

Sus dardos también se centraron en Kendrick Lamar, uno de los artistas de rap más premiados y relevantes de la última década. "Si el disco que yo hice viajando por once países del mundo lo hubiese hecho Kendrick, se la estuviesen mamando hasta el sol de hoy y no le hubieran dado un Pulitzer, sino siete", indicó en relación a su álbum debut "Residente".

Además, le pegó a Childish Gambino y su videoclip de "This is America", el cual "es una manera asquerosa de sacar del mapa a todo un continente, apropiándote de un nombre que no es tuyo".