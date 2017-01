Roger Waters por asunción de Donald Trump: "La resistencia comienza hoy"

Cerca de 250 mil personas asistieron a inicios de octubre pasado a un show gratuito de Roger Waters en el emblemático Zócalo del DF mexicano.

Aquella presentación, en plena carrera presidencial estadounidense, estuvo marcada por el potente discurso político del ex líder de Pink Floyd y sus principales dardos fueron contra el entonces candidato y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por lo mismo, en el día en que el magnate asumió su cargo, Waters no quedó ajeno y a través de Facebook compartió su interpretación de aquella jornada en México de "Pigs (Three Different Ones)", clásico de su disco "Animals", acompañándolo del mensaje "The resistance begins today" (La resistencia comienza hoy").

En el clip, las pantallas del escenario entregan una serie de imágenes y potentes mensajes contra Trump.

Se puede leer, entre otros:

- Una nación sin fronteras no es una nación. Debemos tener un muro.

- Una fuente extremadamente confiable acaba de hablar a mi oficina y me dijo que el acta de nacimiento de Barack Obama es un fraude.

- Si Ivana no fuera mi hija, probablemente estaría saliendo con ella

- Está helando y nevando en Nueva York, ¡necesitamos calentamiento global!

Todo cierra con "Trump, eres un pendejo".