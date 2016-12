Denisse Malebrán y su paso por La Moneda: "Me echaron de muy mala forma"

La cantante Denisse Malebrán comentó este lunes en Cooperativa su salida de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, espacio gubernamental en el que estuvo desde marzo de 2014 hasta el pasado 9 de noviembre, y del cual dice haber sido despedida sin fundamentos.

En una entrevista publicada el fin de semana en la revista Sábado Malebrán habló por primera vez sobre su salida de La Moneda y contó cómo se vivió, tras bastidores, el estallido del caso Caval y lo que lo siguió, incluyendo la salida de Sebastián Dávalos y su reemplazo por Paula Forttes, con quien no tuvo buena relación.

"A mí me costó mucho tomar la decisión de irme. Ahora, se me adelantaron, porque me echaron y me echaron de muy mala forma", profundizó la artista en conversación con Una Nueva Mañana, atribuyendo su salida a un "descriterio".

"Aquí no hubo ningún motivo para que me sacaran (...) Tengo claro que (Paula) Forttes no es el Gobierno ni su jefa de gabinete es la Presidencia. Aquí hay dos personas puntuales con las cuales existió un conflicto y fueron las que me sacaron, pero no representan para nada al resto de un mundo muy exquisito y muy bueno, que pone lo mejor de sí para ayudar a que este país sea un poquito mejor. Yo creo en la función pública, (...) no me voy resentida con nadie que no tenga que ver con eso", aseveró.

"Me despido del tema"

La vocalista de Saiko subrayó también que no se arrepiente "de haber estado en La Moneda", pero sí de haber descuidado su carrera musical, que ahora está retomando con el lanzamiento de un nuevo single, "No me importa nada"; canción que a inicios de los años 90 popularizó la cantante española Luz Casal.

La intérprete negó, en este sentido, que su reaparición en los medios busque aprovechar el escándalo Caval para reposicionarse artísticamente. "Lo que hice, obviamente, fue volver a lo mío. Este tema ('No me importa nada') nosotros no lo grabamos cuando me echaron, lo grabamos hace seis meses y siempre teníamos pensado lanzarlo. De hecho, grabamos un video tres meses atrás. O sea, yo no esperé que esto pasara, yo no me imaginé que me iban a echar de la forma en que me echaron", explicó.

A la cantante le tocó trabajar de cerca con Sebastián Dávalos mientras fue director sociocultural de la Presidencial. (Foto: Agencia UNO)

Por otro lado, "obviamente yo no di esa entrevista (a El Mercurio) para hablar de Caval. Se imaginará que iba para otro lado, pero entiendo que el decanto (sic) haya posicionado el tema más noticioso de los últimos años en el nivel político. Yo con esto me despido del tema, no quiero seguir dándole vueltas", señaló, rematando con que "la gente puede opinar lo que quiera. Si uno es mal pensado puede pensar mal de cualquier cosa".

En la referida entrevista Denisse Malebrán calificó al caso Caval como una "hecatombe", defendió el "recato" y la "poca ambición de lucirse" de Sebastián Dávalos, y concentró la culpa del escándalo en su señora, Natalia Compagnon.

"Obviando la parte de responsabilidad que a Sebastián le cabe en esta historia, aquí dejaron que él se desangrara. Ya estaba muerto, no tenías para qué colgarlo en la plaza pública", reflexionó.

Más aun, especuló: "Me atrevo a decir que él tomó este cargo pensando en acercarse a ella (a Michelle Bachelet), a estar más con su mamá. Lamentablemente todo salió mal. El daño pasó y tiró esquirlas para todas partes".