Goran Bregovic

Goran Bregovic regresará al país para presentarse el próximo 21 de abril en Coliseo Santiago, donde mostrará su último disco titulado "Three Letters from Sarajevo". Las entradas están a la venta por sistema PuntoTicket y van de los 20.000 a los 45.000 pesos.

Jacob Whitesides

El cantante, compositor y guitarrista norteamericano Jacob Whitesides llegará a Chile para brindar un show único el 21 de abril en Teatro Teletón. Las entradas están a la venta en Ticketek y tienen un valor general de 30.000 pesos.

Dragon Ball Sinfónico

Dos funciones tendrá el show de Dragon Ball Sinfónico, a las 17:00 horas y a las 21:00 del 21 de abril en Cúpula Multiespacio del Parque O'Higgins.

Las nuevas entradas se pondrán a la venta este martes a las 17:00 horas a través de Tickethoy con valores que van entre 20.000 y 30.000 pesos.

Pablo Alborán

El músico Pablo Alborán se presentará en Santiago el próximo viernes 20 y sábado 21 de abril en Movistar Arena, luego en Antofagasta el martes 24 de abril en el Estadio Sokol, en Concepción el jueves 26 de abril en Sur Activo y el sábado 28 de abril en el gimnasio UFRO de Temuco.

Las entradas para el show en Santiago están a la venta a través de Puntoticket y para regiones estará disponible próximamente.

Demi Lovato

[SUSPENDIDO] La cantante Demi Lovato regresará al país para presentar un show en solitario el próximo jueves 26 de abril en el Movistar Arena.

Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 22 de febrero al mediodía y los valores irán de los 22.000 a los 100.000 pesos, más cargo por servicio, a través del sistema Puntoticket.

Me First and The Gimme Gimes

La superbanda Me First and The Gimme Gimes, conformada por integrantes de Bad Religión, Lagwagon, Face To Face y Swingin' Utters, se presentará por primera vez en Chile el próximo 27 de abril en Centro de Eventos Blondie.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través del sistema Passline. Sus precios van desde los $23.000 (Preventa) hasta los $32.000 (General).

Babasónicos

Babasónicos llegará a Chile el próximo 28 de abril a Coliseo Santiago, en el marco de su gira "Un show eléctrico".

Las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket y Sus precios irán desde los $28.000 (Cancha) hasta los $36.000 (Platea Baja) en modo Preventa, y de los $32.000 (Cancha) a $40.000 (Platea Baja) bajo venta general.

Dios Salve a la Reina

Dios Salve a la Reina, una de las bandas tributo a Queen más exitosas, se presentará en el país el 28 de abril en el Gran Arena Monticello.

Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketpro, y los valores van desde $17.250 a $69.000 con cargo por servicio. Socios del club MVG de Sun Monticello tienen un 20% de descuento.

Los Jaivas

Los Jaivas volverá al escenario del Gran Arena Monticello para presentarse el próximo 30 de abril. Las entradas están a la venta a través de Ticketpro.cl y tiendas Hites y los valores van de los 9.200 a los 46.000 pesos las primeras filas.

Moonspell

Los metaleros portugueses Moonspell regresan a Chile para presentar su disco conceptual "1755", basado en el gran terremoto que destruyó Lisboa en el siglo 18. Los lusos estarán el 1 de mayo en el Club Blondie y las entradas tienen un valor de 27.000 pesos en preventa, 29.000 pesos general y 33.000 pesos el día del show, a través de Ticketeck y Tiendas The Knife, sin recargo.

Erasure

El dúo de pop electrónico Erasure confirmó su retorno al país para el próximo 3 de mayo, show en el que se presentarán en el Movistar Arena.

Las entradas están a la venta en Puntoticket con precios que varían entre los 16.000 y los 65.000 pesos.

The Kooks

The Kooks volverá al país para celebrar una década de trayectoria de la mano de su tour "Best Of", que presentará el próximo 8 de mayo en el Teatro Teletón.

La venta general comienza el miércoles 31 de enero a las 11.01 am y estará disponible para todo público vía presencial en los puntos de venta disponibles y online en www.ticketek.cl.

Thundercat

Thundercat agendó su debut en Chile para el próximo 8 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes.

Las entradas para el debut de Thundercat en Chile se pueden adquirir a través de sistema Ticketek con valores que van desde los $20.000 a los $40.000.

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny volverá a Chile para presentarse en el Movistar Arena el próximo viernes 11 de mayo.

Las entradas para la presentación del "rey del trap latino" están a la venta a través de Puntoticket. Sus precios van desde los $15.000 (Tribuna) hasta los $39.000 (Platea Baja) sin cargo por servicio.

Dyango

El intérprete español Dyango, se presentará el próximo 12 de mayo en Gran Arena Monticello. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketpro.

Wayne Hussey

Wayne Hussey, conocido por sus importantes pasos por The Mission y The Sisters of Mercy, llegará el próximo domingo 13 de mayo para presentarse en el Teatro Coca-Cola.

Las entradas están a la venta a través de PuntoTicket y van de los 22.000 a los 35.000 pesos.

Living Colour

Living Colour abrochó su cuarta visita a Chile para el próximo 15 de mayo, día en que realizarán un show en el Teatro La Cúpula.

Las entradas para el retorno de Living Colour a Chile se venden por sistema Eventrid a un valor de preventa de $24.000.

Therion

Los suecos de Therion acaban de anunciar su retorno a Chile para el 15 de mayo en el Club Blondie. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketek.

Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club se prepara para decir "Adiós" con una gira mundial de despedida que llegará a Gran Arena Monticello el próximo domingo 20 de mayo. Las entradas, a la venta a través del sistema Ticketpro, tienen un valor que va de los 22.000 y a los 75.000 pesos.

Evil Confrontation Festival

Evil Confrontation Festival reunirá a legendarias bandas internacionales de metal, así como algunos nuevos exponentes americanos del género entre el 18 y 20 de mayo en la Hacienda Picarquín en San Francisco de Mostazal.

Hay una preventa limitada de 3 días + camping por 70.000 pesos en el sitio oficial del festival y en el sistema Passline.

Batushka

Con sólo 1 disco a su haber, los polacos de Batushka debutan en Chile con su black metal cargado de imágenes religiosas en el Club Blondie el 23 de mayo. Estarán acompañados por los portugueses Sinistro y los chilenos Occasus. Las entradas -en el sistema Qwantic y sin recargo en tiendas The Knife y Rockmusic- cuestan 25.000 pesos y 30.000 pesos el día del evento.

Harry Styles

Harry Styles volverá a Chile en modalidad solista, a poco más de cuatro años después de su paso junto a su ex boyband One Direction, el 25 de mayo en el Movistar Arena. Las entradas estarán disponibles a través del sistema Punto Ticket con valores que van entre los 25.000 y los 125.000 pesos.

Richard Marx

El músico estadounidense Richard Marx llegará al Gran Arena Monticello el próximo 26 de mayo de la mano de su gira de grandes éxitos.

Las entradas están a la venta a través de Ticketpro con valores que van desde los 35.000 pesos más cargo por servicio.

Deva Premal y Miten

Exponentes a nivel mundial de la música devocional, Deva Premal y Miten se presentarán en Santiago el 26 de mayo, en el Teatro Caupolicán. Se trata de un show con repertorio de mantras que provienen de la tradición y de los libros védicos, tibetanos, hindúes y del sufismo, entre otros. Las entradas tienen valores de entre 18.400 y 69.000 pesos, a través del sistema Ticketek.

Deftones

Deftones regresará a Chile el próximo 28 de mayo en el Teatro Coliseo para presentar su más reciente disco "Gore". La venta de entradas es por sistema Puntoticket y los precios van desde los $30.000 (Platea Alta) hasta los $50.000 (Platea Baja Numerada).

Las entradas para la primera fecha ya están agotadas y anunciaron un segundo y tercero show en el mismo recinto para el 29 y 30 de mayo. Las entradas están en Puntoticket.

Piero, Víctor Heredia y Alejandro Lerner

Los músicos argentinos Piero, Víctor Heredia y Alejandro Lerner llegarán el próximo viernes 1 de junio a Gran Arena Monticello con el show "Gracias a la Vida", un tributo a la folclorista trasandina Mercedes Sosa.

Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketpro con valores que van de los 17.250 a los 69.000 pesos.

Súper Festival

[REAGENDADO] El dúo de reguetón puertorriqueño, Zion & Lennox, se sumó al Súper Festival, evento que se iba a realizar en octubre pasado pero que, debido a la huelga de la línea área que traería a los artistas internacionales, se reagendó para el 2 de junio en el Movistar Arena.

Las entradas están a la venta en Puntoticket.

Raphael

El cantante español Raphael volverá a Chile para ofrecer una primera presentación en el Teatro Municipal de Chillán el día 6 de junio y el el 8 en el Movistar Arena.

Los valores para el show en Chillán van desde los $37.300 a los $113.000; en tanto los precios para ver al español en Santiago van desde $20.350 a $101.700.

Paul Anka

Paul Anka se reecontrará con su público chileno el próximo 8 de junio en el Gran Arena Monticello. Las entradas para el regreso del cantante se venden por Ticketpro y los valores van desde los $44.000 a los $200.000.

Toquinho

Toquinho se presentará en Gran Arena Monticello el próximo viernes 15 de junio. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketpro con valores que van desde los 20.000 pesos.

Laura Pausini

La cantante Laura Pausini anunció que volverá a Chile el 18 de agosto en el Movistar Arena. La información de la venta de entradas será revelada en las próximas semanas.

Niall Horan

El músico Niall Horan, miembro de One Direction, regresará al país con su "Flicker World Tour 2018" el próximo 4 de julio para presentarse en el Movistar Arena. Las entradas para este show en Santiago se pondrán a la venta el próximo martes 10 de octubre a las 11:00hrs a través de Puntoticket.

Cannibal Corpse y Napalm Death

Cannibal Corpse y Napalm Death, volverán al país pero esta vez para realizar un show en conjunto el próximo 26 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

Las entradas se pondrán a la venta este 2 de marzo a través del sistema Ticketek y los valores van de los 29.000 a los 40.000 pesos.

Cosquín Rock

El icónico festival argentino Cosquín Rock tendrá su primera edición en Chile, la cual quedó fijada para el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena.

Chayanne

El cantante Chayanne anunció que retornará a Chile el próximo miércoles 7 de noviembre, el viernes 9 y el sábado 10 de ese mes en el Movistar Arena.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket y los valores irán desde los $30.250 a los $198.000.

Roger Waters

El británico Roger Waters visitará por cuarta vez nuestro país el próximo 14 de noviembre en el Estadio Nacional.

Los boletos están a la venta a través de Puntoticket y Los valores van de los 44.850 a los 322.000 pesos.

Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat anunció su retorno al país para el próximo 21 y 22 de noviembre en el Teatro Nescafé de las Artes de la mano su nueva gira mundial "Mediterráneo da capo".

Las entradas se pondrán a la venta este miércoles 14 de marzo, a las 12 del mediodía, a través del sistema Ticketek y los valores van de los 22.000 a los 165.000 pesos.