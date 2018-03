Depeche Mode causó furor en su estreno en el Estadio Nacional

Dicen que la paciencia es una virtud, más cuando se tuvo que esperar nueve años para que Depeche Mode volviera a realizar un concierto en nuestro país.

Tras sus presentaciones en el Velódromo del Estadio Nacional en 1994 y en el Club Hípico en el 2009, los británicos regresaron para debutar en el recinto deportivo más importante de Chile.

De la paciencia, se pasó al furor, desenfreno y éxtasis por ver a la agrupación liderada por Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher. Los años pueden pasar pero la calidad sigue intacta. Y eso el público lo agradeció, quienes llegaron en masa al estadio.

"Going Backwards" de su nuevo disco "Spirit" (el motivo de esta gira) abrió los fuegos de una presentación marcada por grandes éxitos y una propuesta audiovisual muy llamativa. Ya en el primer tema se notó que los británicos venían en serio, conviertiendo la noche del miércoles en una gran fiesta.

"It's no Good", "Barrel of a Gun" y "A pain that i'm used to" fueron los primeros grandes éxitos que invitaron a los asistentes a viajar en el pasado más especial de la banda. En ese momento todo el histrionismo de Dave Gahan se hacía notar con fuerza, lo que aumentó tras "Useless" y con esos verdaderos himnos llamados "Precious" y "World in my eyes".

Tras el desenfreno, la calma. No obstante, engañosa, ya que Martin Gore cautivó a todos con "Insight" y "Home", dos temas cantados de forma casi desgarradora por el principal compositor de la banda, además de guitarrista, tecladista y por supuesto, segunda voz.

Los aspectos visuales siguieron causando sorpresa con "In Your Room" y "Where´s the Revolution", con imágenes llenas de simbolismos y significados que invitaban a pensar. Todo esto acompañado de un sonido atrapante, sin importar si eras fanático de la banda o simplemente estabas de paso. No podías no tentarte a disfrutar.

"Everythings Counts", "Stripped" y "Enjoy the Silence", fueron el tridente perfecto. Con esta última, uno de los momentos claves de la velada. Este tema es toda una institución y los músicos lo saben, haciendo participar aún más al público y entregando un video repleto de animales que sacó aplausos. Y si de aplaudir se trata, con "Never Let Me Down Again" faltaron manos. También pies y voz, porque el Nacional la entonó como si fuera la despedida.

No la fue, porque al final, la guinda de la torta. Una versión acústica de "Strangelove" con Martin Gore; "Walking in My Shoes", "A Question of Time" y "Personal Jesus" cerraron una presentación de dos horas que dejó algo claro: la paciencia vale la pena, más aún cuando estamos hablando de Depeche Mode. Eso que dicen que es una gran virtud, se potencia cuando esperaste tanto tiempo por ver algo tan bueno. Con eso, hay que darse por pagado.