Diana Krall trae su aclamado jazz-pop al Caupolicán

Diana Krall tiene 4 Grammy a su haber (y otras 8 nominaciones), que dan cuenta de su aclamada carrera como cantante y pianista, siendo considerada una de las más importantes voces del jazz-pop.

Antes de iniciar una gira por Estados Unidos, la artista canadiense llega a Sudamérica para 2 exclusivos conciertos en Argentina y Chile.

Tras el Gran Rex de Buenos Aires, el 2 de mayo, Krall se presenta en el Teatro Caupolicán de Santiago, el viernes 4 de mayo.

Los shows son parte de su espectáculo "Turn up the quiet world tour", que tiene 21 fechas agendadas en la nación del norte.

La artista presenta así su disco "Tun Up The Quiet", que la vuelve a reunir con Tommy LiPuma, productor de grabaciones como "All For You","The Look Of Love" o "Live In Paris".

Las entradas, a la venta a través de Ticketek, tienen valores entre 32.000 y 97.750 pesos.