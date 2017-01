Ex líderes de Pánico fijaron show en marzo

Nova Materia, la nueva banda de los ex líderes de Pánico, Eduardo Henríquez y Carolina Chaspoul, agendó su debut en el país para el sábado 18 de marzo en el Centro de Eventos Blondie.

El dúo franco chileno radicado en Paris creó hace menos de un año esta nueva agrupación, un nuevo proyecto musical con un giro radical hacia la electrónica.

La original puesta escénica de Nova Materia contiene sicodelia, ritmos industriales, rock experimental y club music, una mezcla con un sonido futurista al ritmo de sintetizadores y guitarras percutidas.

Su primer EP arrancó bajo el nombre de "Aparece en Sueños" bajo el alero del sello discográfico francés Kill The DJ, mientras que el segundo EP "All The Way", fue recientemente estrena en todas las plataformas digitales.

Las entradas para el show se pondrán a la venta este martes en passline.com y los valores son los siguientes: