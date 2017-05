Hanson celebrará en Chile sus 25 años de carrera

El trío de hermanos Hanson regresará a Chile el próximo 19 de agosto. Su presentación, que conmemorará los 25 años de carrera artística que ostentan, tendrá lugar en Club Subterráneo y contará con entradas limitadas por la capacidad del recinto.

Isaac, Taylor y Zac Hanson alcanzaron la fama mundial a mediados de los noventas con canciones como "MMMBop", "Where is The Love" y "I Will Como to You". Su álbum "Middle of Nowhere" (1997) se transformó en multiplatino, siendo número obligado en el circuito adolescente de aquella época.

Hasta la fecha, los oriundos de Oklahoma han grabado seis trabajos de estudio y vendido más de 16 millones de discos. Se espera que a finales de 2017 lancen "Middle Of Everywhere - The Greatest Hits", compilatorio que incluriá la canción inédita "I Was Born".

Las tickets para el show de Hanson en Chile se pondrán a la venta el próximo 1 de junio a través del sistema Puntoticket. A partir de mañana comenzará una pre-venta especial para los miembros del Fans Club oficial a través del sitio oficial de la agrupación. Los precios de las entradas van desde los $25.000 hasta los $30.000.