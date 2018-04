Miss Bolivia, la argentina que buscó "la flexibilización y lubricación del oído popular"

Viene de un barrio popular y desde ahí gesta su música. Es sicóloga y en diciembre pasado festejó "18 años sin falopa, el mejor regalo que me hice aquella navidad". Paz Ferreyra ya cuenta una década haciendo música y lo hace bajo el nombre artístico de Miss Bolivia, en un homenaje a la calle en que vivía en el barrio La Paternal, de Buenos Aires.

"Soy parte de una escena pionera que está hace 10 años o un poquito más haciendo estas fusiones. Esto nos pasó a todas y todos: el trabajar con la flexibilización y la lubricación del oído popular", contó Ferreyra en conversación con Cooperativa, a propósito de los desafíos que le propuso el entrar a la escena musical argentina con una propuesta melódica que ella propone como fusión, en la que conjuga la cumbia y el rap.

Al mismo tiempo, reconoce que no tuvo problemas relacionados con el género, pensando en que estos estilos musicales son mayormente dominados por los hombres, sino que "lo más costoso fue romper con los purismos estilísticos en la música" y la "rigidez del público".

Miss Bolivia viene a Chile, se presenta este sábado en el marco de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores que la Fonda Permanente organizó en el Club Hípico.

Y así como está feliz de participar en un evento que apoya a quienes laboran todos los días, la artista argentina no deja de lado su cruzadas, porque ella se ha manifestado fervientemente a favor los movimientos sociales, del aborto y también ha alzado su voz en Ni Una Menos, repudiando la violencia contra la mujer. Todos tópicos que no dejan de estar presentes en su música.

No por nada este último movimiento, al otro lado de la cordillera, ha tendido a adoptar como un himno su canción "Paren de Matarnos", algo que también tiene que ver con que desde los artistas, "la lucha y la organización es cada vez más consistente".

Porque de acuerdo con Ferreyra, en Argentina, no falta compromiso de parte de los distintos actores de la cultura para adquirir una responsabilidad con los movimientos sociales.

"Para mí fue una bendición encontrarme con todas mis hermanas, mis colegas artistas de distintas disciplinas y ver cómo estamos todas poniendo nuestro grano de arena, desde el lugar que cada una ocupa. Instalando nuestras artes y soportes discursivos al servicio de la toma de consciencia", sostuvo Miss Bolivia.

Y sentenció: "me parece que es súper importante y creo que no falta, está. Cada vez se está visibilizando más. Es un tema sobre todo de visibilidad, que existan o no existan las fuerzas de las artistas".