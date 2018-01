Pearl Jam fijó show en Santiago previo a Lollapalooza

El grupo estadounidense Pearl Jam adelantó su reencuentro con los fanáticos chilenos gracias al show que fijó en Chile previo a su participación en Lollapalooza.

Los autores de "Given to fly", una de las bandas que encabeza el festival, serán los protagonistas de un espectáculo en el Movistar Arena.

La estadía en Chile de Eddie Vedder y compañía será extensa, ya que este concierto solitario será el martes 13 de marzo en el recinto de Parque O'Higgins.

Posteriormente, cerrarán la primera de las tres jornadas de Lollapalooza Chile el 16 de marzo.

Las entradas para esta presentación de Pearl Jam se pondrán a la venta el martes 30 de enero para los miembros del club de fans Ten Club, mientras que la venta general iniciará al medio día el vienes 2 de febrero a través de Puntoticket.

Los valores irán desde los $28.000 para tribuna hasta los $112.000 de platea baja diamante

Chile! 🇨🇱 Pearl Jam has added a concert in Santiago on March 13 at @MovistarArena: https://t.co/zhS06D7D9y pic.twitter.com/3FMxKvXYw6