Queens of the Stone Age retornará al Movistar Arena

El grupo Queens of the Stone Age regresará al Movistar Arena a poco más de tres años de su última presentación en el recinto.

La productora Lotus confirmó que los autores de "Go with the flow" se presentarán el próximo 21 de febrero en Chile, en el marco de la gira promocional de su nuevo álbum "Villians".

Sin embargo, Josh Homme y compañía llegarán al país en solitario, a diferencia de Argentina y Brasil donde además recibirán a Foo Fighters.

Esta será la cuarta visita de Queens of the Stone Age a Chile, tras sus pasos por el Festival Maquinaria en 2010, Lollapalooza 2013 y Movistar Arena 2014.

Las entradas para el retorno de la banda se pondrán a la venta al medio día del lunes 30 de octubre por Puntoticket.

Los valores irán desde los $26.900 a los $67.200.