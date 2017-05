Saiko sumó artistas invitados a su nuevo show en vivo

La banda nacional Saiko se encuentra trabajando para ofrecer un show el próximo domingo 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes. El espectáculo, que incluirá el estreno de algunas de las canciones que conformarán el nuevo disco de Saiko, también considera la participación de varios músicos invitados.

Paz Court (ex Jazzimodo y Tunacola), Sebastián Gallardo (We Are The Grand), Ángela Acuña (Malabia) y Jean Phillipe Cretton (Rey Puesto), subirán al escenario para unir su talento al de Denisse Malebran, Luciano Rojas, acompañados por Carlos Azócar en guitarra y Roberto Bosch en batería.

El concierto contará con la participación de bailarines, y los asistentes podrán disfrutar de arreglos especiales y estrenos de visuales, lo que se suma a la presentación de 4 canciones que adelantan lo que será el próximo álbum de la banda: la ya estrenada "El Regalo" más "Viaje Estelar", "Majestad" y "Retazos".

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketek y sus precios van desde los $10.000 hasta los $40.000 (ticket + disco "Sigo Quemando Infinitos" + un cupo para un encuentro con los músicos antes del concierto).