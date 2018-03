Wayne Hussey llegará en mayo a Chile

El músico Wayne Hussey, conocido por sus importantes pasos por The Mission y The Sisters of Mercy, llegará el próximo domingo 13 de mayo a nuestro país para presentarse en el escenario del Teatro Coca-Cola.

El inglés interpretará los grandes éxitos que dejó su participación en los trece álbumes que lanzó junto a The Mission y los de su estadía en The Sisters of Mercy, además de las canciones de sus trabajos en solitario como Bare (2009) y Songs of Candlelight and Razorblades (2014) dentro de un íntimo formato electroacústico y unplugged.

Las entradas están a la venta a través de PuntoTicket y van de los 22.000 a los 35.000 pesos.