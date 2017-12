​We Are The Grand y Tomo Como Rey a la Cumbre del Rock

We Are The Grand y Tomo Como Rey son los últimos confirmados para la próxima Cumbre del Rock Chileno que se realizará el 27 de enero en en Club Hípico.

Son en total 43 bandas nacionales las que serán parte de la quinta edición del multitudinario festival que sumará más de 10 horas de música donde los homenajeados serán Los Jaivas.

Además, entre los ya confirmados están Aguaturbia, Quilapayún, Denise Rosenthal, Camila Gallardo, Moral Distraída, Chancho en Piedra, Sinergia, De Saloon, Saiko, Ana Tijoux, Mariel Mariel, Camila Moreno, María Colores, Yael Meyer, Supernova, Crisálida y Mamma Soul, entre otros.

Las entradas están a la venta en sistema Ticketek ($21.000 general y $50.000 VIP valor pre-venta 3 hasta el 29 de diciembre) y los niños hasta los 11 años no pagan si están acompañados de un adulto responsable (1 niño por 1 adulto).