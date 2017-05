Tom Morello despidió a Chris Cornell con emocionante mensaje

El guitarrista Tom Morello rindió tributo a su amigo Chris Cornell con un conmovedor mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El ex Rage Against the Machine, quien compartió banda junto a Cornell en Audioslave, dedicó emocionantes palabras al ícono grunge, al cual destacó por su intensa carrera como músico: "Te amo, hermano. Gracias por tu amistad y tu humor y tu intelecto y tu incomparable y singular talento".

"Fue un gran honor conocerte como amigo y como compañero de banda. Estoy devastado y profundamente entristecido de que te hayas ido querido amigo, pero tu poderoso rock desenfrenado, delicadas melodías obsesionantes y el recuerdo de tu sonrisa estarán con nosotros para siempre", agregó el músico.

Tom Morello, Brad Wilk, Tim Commerford y Chris Cornell fundaron Audioslave el año 2001. La banda editó tres álbumes de estudio y alcanzó fama mundial con hits como "Like a Stone", "Show Me How to Live" y "Cochise". El 2007 se transformaron en la primera agrupación estadounidense en actuar al aire libre en Cuba, frente a más de 70 mil personas.