Conoce los estrenos de Netflix para noviembre

Se acerca fin de año y en Netflix quieren tirar toda la carne a la parrilla con estrenos y regresos.

Una de sus principales novedades es el debut de "The Punisher", una nueva serie del universo Marvel que promete conquistar a los fanáticos.

Además, en documentales y especiales se estrenará "Natalia Valdebenito: Gritona", un stand-up comedy que mostrará lo mejor de la comediante chilena.

El resto de novedades acá:

Series

"Alias Grace": Limited Series: En esta miniserie basada en una novela premiada, un médico se obsesiona con una amable mujer sentenciada por un asesinato brutal durante 1840 en Canadá. Serie original de Netflix, estreno el 3 de noviembre.

"Marvel's The Punisher": Un exmarine descarga toda su furia contra los criminales que mataron a su familia, pero el rastro del submundo también lleva a una oscura conspiración militar. Serie original de Netflix, estreno el 17 de noviembre.

"Godless": Limited Series: La pandilla de Frank Griffin aterroriza al Oeste mientras sigue la pista de Roy Goode y se dirige hacia La Belle, un pueblo tranquilo habitado únicamente por mujeres. Serie original de Netflix estreno el 22 de noviembre.

"She's Gotta Have It": Nola Darling trata de definirse mientras divide su tiempo entre sus amigos, el trabajo y tres amantes. Una nueva versión en diez episodios de la película de Spike Lee. Serie original de Netflix, estreno el 23 de noviembre.

"The Big Family Cooking Showdown": En esta competencia, varias familias apasionadas por la comida sirven sus platos más deliciosos para coronar a los mejores cocineros de Gran Bretaña. Serie original de Netflix, estreno el 3 de noviembre.

"The Sinner": En un ataque de ira, una joven madre asesina a puñaladas a un hombre, pero ni ella sabe el porqué. ¿Podrá un detective compasivo desentrañar la verdad? Serie original de Netflix, estreno el 7 de noviembre.

"Frontier" (Temporada 2): Declan Harp continúa su venganza contra lord Benton y la Compañía de la Bahía de Hudson, pero el comercio de pieles se vuelve cada vez más traicionero. Serie original de Netflix, estreno el 24 de noviembre.

"Glitch" (Temporada 2): En esta nueva temporada, se descubre la verdad sobre Elishia y su trabajo, surge una nueva amenaza y los resucitados averiguan detalles sobre sus destinos. Serie original de Netflix, estreno el 28 de noviembre.

"Nobel": Una serie de incidentes en Afganistán desencadena un torbellino de problemas políticos y personales para un comando noruego que regresa a su patria. Serie original de Netflix, estreno el 6 de noviembre.

"Greenleaf" (Temporada 2): A James lo acosan sus pecados. Grace se consume de rabia hacia Mac. En Triumph, Jacob conoce el lado oscuro de Basie. El padre novato Kevin intenta ganarse a Charity. Serie original de Netflix, estreno el 1° de noviembre.

"12 monos" (Temporada 3): Con el nacimiento del Testigo, se revela el plan para el fin de mundo. Cole enfrenta a nuevos enemigos (y a viejos amigos) y lucha por la mujer que ama. Estreno en Netflix el 16 de noviembre.

"Atlanta": A pesar de sus diferencias, un joven empresario en potencia trabaja con su primo rapero para ayudarlo a convertirse en una celebridad en Atlanta. Estreno en Netflix el 25 de noviembre.

Películas

"Un príncipe de Navidad": La Navidad llega temprano para una periodista joven cuando la envían al exterior a conseguir la primicia sobre un príncipe que está a punto de ser rey. Película original de Netflix, estreno el 17 de noviembre.

"El mercenario": Cabeleira crece en una tierra sin ley y se convierte en un temido asesino en una guerra entre bandidos, un hombre codicioso y un soldado con sed de venganza. La primera película original de Netflix hecha en Brasil se estrena el 10 de noviembre.

"Yo, Daniel Blake": Un carpintero viudo que lucha por recibir asistencia social tras un ataque cardiaco que lo deja sin empleo se hace amigo de una madre soltera en una situación similar. Estreno en Netflix el 22 de noviembre.

"Song to Song": Dos triángulos amorosos entrelazados. Traiciones y obsesiones sexuales representadas en la escena musical de Austin, Texas. Película protagonizada por Ryan Gosling, Michael Fassbender, Rooney Mara y Natalie Portman, estreno en Netflix el 21 de noviembre.

"3 Generations": Cuando un adolescente (Elle Fanning) comienza la transición de mujer a hombre, su madre soltera (Naomi Watts) y su abuela (Susan Sarandon) tienen que lidiar con el cambio mientras buscan a su padre. Estreno en Netflix el 20 de noviembre.

"Máxima precisión": Tommy Egan (Ethan Hawke) pilotea drones artillados sobre Afganistán desde la comodidad y seguridad de Las Vegas; sin embargo, la alienación empieza a provocarle conflictos éticos. Estreno en Netflix el 1° de noviembre.

"Esta chica es un desastre": Amy (Amy Schumer) es una periodista soltera con miedo al compromiso, hasta que conoce al hombre perfecto. Cuanto más se enamora, más lío se arma. Estreno en Netflix el 12 de noviembre.

"Letras explícitas": Straight Outta Compton: A mediados de los 80, el grupo de rap N.W.A. surge de las duras calles de Compton y revoluciona la cultura del hip-hop con su autenticidad cruda y provocadora. Estreno en Netflix el 12 de noviembre.

"Los huéspedes": Durante una visita a la casa sus abuelos, dos niños deciden filmar una película sobre su familia, pero descubren que la pareja esconde espeluznantes secretos. Estreno en Netflix el 12 de noviembre.

Documentales y especiales

"Cuba and the Cameraman": Este retrato de Cuba acompaña la vida de Fidel Castro y de tres familias cubanas afectadas por sus medidas a lo largo de cuatro décadas. Documental original de Netflix, estreno el 24 de noviembre.

"Mea culpa": En este especial de stand up, Alexis trata temas tabús de la sociedad moderna como el sexo, las drogas y el racismo. ¡Ríete de tus pecados! Especial de comedia original de Netflix, estreno el 10 de noviembre.

"Saving Capitalism": El ex secretario de Trabajo de EE. UU. Robert Reich comparte sus opiniones sobre el capitalismo y la desigualdad de ingresos, mientras habla con personas de todas clases. Documental original de Netflix, estreno el 21 de noviembre.

"Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac": Un arrollador documental que examina el exigente ambiente de trabajo creado por el volátil CEO de Apple y la influencia que tuvo, casi como un culto, en el planeta tecno. Estreno en Netflix el 16 de noviembre.

"Jim & Andy: The Great Beyond" - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton: A través de imágenes del rodaje de El mundo de Andy y una entrevista reciente, Jim Carrey reflexiona sobre la vida, la identidad y cómo se convirtió en Andy Kaufman. Documental original de Netflix, estreno el 17 de noviembre.

"Natalia Valdebenito: Gritona": En este especial de stand up, la comediante chilena, Natalia Valdebenito, presenta un espectáculo escrito y dirigido por ella misma. Estreno en Netflix el 10 de noviembre.

KIDS

"Stretch Armstrong y los guerreros Flex": Cuando Jake Armstrong y sus amigos se transforman en superhéroes inesperadamente, deben aprender a superar las limitaciones de los adolescentes comunes y corrientes. Serie original de Netflix, estreno el 17 de noviembre.

"Dinotrux - Supercargados": Los Dinotrux están de vuelta y supercargados, listos para enfrentar nuevos desafíos con poderes que los hacen más rápidos, fuertes y ágiles. Serie original de Netflix, estreno el 10 de noviembre.

"Spirit: Cabalgando libre" (Temporada 3): Lucky y sus amigas disfrutan nuevas aventuras, mientras enfrentan oportunidades únicas y rescates arriesgados. Serie original de Netflix, estreno el 17 de noviembre.

"Luna Petunia" (Temporada 3): Laberintos misteriosos, mega meteoritos, tesoros perdidos y el Bosque de Jalea. Esta temporada, Luna y su pandilla lo pasarán genial en la mágica Amazia. Serie original de Netflix, estreno el 17 de noviembre.

"Project Mc2": Parte 6: Un nuevo caso lleva a las chicas a acercarse a uno de los ciudadanos más importantes de Maywood Glen, un empresario que tiene lazos con el padre de McKeyla. Serie original de Netflix, estreno el 7 de noviembre.

"Jorge el Curioso" (Temporadas 7 a 9): El revoltoso mono Jorge el Curioso y el Hombre del Sombrero Amarillo vuelven con más aventuras, incluido un viaje al interior de Australia. Estreno en Netflix el 16 de noviembre.